Manisalı gençler doğa kampında buluşuyor
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Manisalı gençler doğa kampında buluşuyor

Manisalı gençler doğa kampında buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin dört bir yanından Manisa'ya gelen gençler, Şehzadeler Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Doğa Kampı ile doğa, spor ve tarihle buluşarak unutulmaz bir kamp dönemi geçiriyor.

Türkiye'nin dört bir yanından Manisa'ya gelen gençler, Şehzadeler Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Doğa Kampı ile doğa, spor ve tarihle buluşarak unutulmaz bir kamp dönemi geçiriyor.

Türkiye'de farklı kültürlerin buluşma noktası olan Yaz Gençlik Kampları yoğun ilgiyle devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kamplarından biri olan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Doğa Kampı, gençlerin adeta ikinci evi gibi oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin gözdesi haline gelen kampta düzenlenen aktiviteler oldukça keyifli geçiyor. "Bir Kardeşlik İklimi" sloganı kapsamındaki kampın üçüncü döneminde Denizli, Burdur, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Aksaray, Niğde ve Nevşehir'den 120 kız öğrenci yer aldı. 14-15 yaş kategorisindeki gençler, 17 gençlik lideri öncülüğünde hem sosyalleşiyor, hem spor yapıyor hem de Manisa'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezme fırsatı buluyor. Pandemi kuralları kapsamında dolu dolu geçen kampta; halk oyunları, tiyatro, el sanatları, paintball, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, matrak, bisiklet, okçuluk, yüzme gibi etkinliklerin yanı sıra Sart Harabeleri, Salihli Kent Müzesi, Kurşunlu Kaplıcaları, Kula Peribacaları, Kula Tarih Evleri gezildi. - MANİSA

Manisalı gençler doğa kampında buluşuyor
Manisalı gençler doğa kampında buluşuyor
Manisalı gençler doğa kampında buluşuyor
Manisalı gençler doğa kampında buluşuyor
Manisalı gençler doğa kampında buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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