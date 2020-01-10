Manisalı gazetecilerden 10 Ocak'ta kitap okuma etkinliği

10.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:10

Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda Manisalı gazeteciler kitap okuyarak "Manisa Her Yerde Okuyor" projesine destek verdi.

Vali Deniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarını ağırladı.

Gazetecilerin bir yandan görevlerini yerine getirirken diğer yandan da şehrin tanıtımını yaptığını aktaran Vali Deniz, vatandaşlara basın sayesinde daha çabuk ulaştıklarını ifade etti.

Manisa'nın Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olduğunu aktaran Deniz, kenti en güzel şekilde tanıtmak için gazetecilerle yakın çalıştıklarını ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ise 2019 yılının gazeteciler açısından iyi geçmediğini belirterek, ülke çapında binden fazla gazetenin kapandığını, gazetecilerin işsiz kaldığını, Manisa'da da 4 gazetenin ve 1 yerel televizyonun yayın hayatına son verdiğini söyledi.

Programın sonunda Manisalı gazeteciler, Vali Deniz tarafından dağıtılan kitapları okuyarak "Manisa Her Yerde Okuyor" projesine destek verdi.

Kaynak: AA