Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı

15.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:20
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı antrenörü Cengiz Erdener ve sporcular İsmail Kılık ile Cihangir Yıldırım, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Kayseri Erciyes Dağı'nda düzenlenen 'Kış Dağcılığı Eğitimi'ne katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı antrenörü Cengiz Erdener ve sporcular İsmail Kılık ile Cihangir Yıldırım, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Kayseri Erciyes Dağı'nda düzenlenen 'Kış Dağcılığı Eğitimi'ne katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kış Dağcılığı Eğitimi, Kayseri Erciyes Dağı'nda gerçekleşti. Zorlu hava koşullarında gerçekleşen eğitime 35 kulüpten 78 sporcu katıldı. TDF tarafından 8 antrenörün görevlendirildiği eğitim kampında; kulüp antrenörü Cengiz Erdener de sporculara eğitim verdi. Yoğun kar yağışı ve tipi altında çadır kampı olarak gerçekleştirilen eğitime sporcular İsmail Kılık ve Cihangir Yıldırım da katılarak; Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil ettiler.

Kayseri Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen eğitim kampı hakkında bilgiler veren antrenör Cengiz Erdener, "Kulübümüz, sportif başarının yanında her branşta eğiteme büyük önem veriyor. Kamp boyunca, dağcılık ve tırmanış faaliyetlerinin uygulanması sırasında gerekli olan önlemlerin alınması ve olası kaza risklerinin en aza indirilmesi için yapılması gerekenleri, sporcularımıza aktardık. 2021 yılı TDF faaliyet programı kapsamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:25:08. #1.16#
title