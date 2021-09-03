Manisalı dağcı Demirkazık'ın zirvesinde
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Manisalı dağcı Demirkazık'ın zirvesinde

Manisalı dağcı Demirkazık'ın zirvesinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dağcılık takımı sporcusu İsmail Kılık, Niğde sınırları içinde yer alan Demirkazık'ın zirvesine tırmandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dağcılık takımı sporcusu İsmail Kılık, Niğde sınırları içinde yer alan Demirkazık'ın zirvesine tırmandı. Kılık, Aladağlar'ın 3 bin 756 metre yüksekliğindeki en yüksek yeri olan Demirkazık zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Demirkazık tırmanışı için Niğde ili Aladağlar bölgesinde Çukurbağ köyünden hareket eden sporcu, yaklaşık 10-12 saat süren faaliyet sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyespor bayrağını zirvede dalgalandırdı.

Tırmanış hakkında bilgi veren Antrenör Cengiz Erdener, Demirkazık tırmanışının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak kulüp flamamızı 3 bin 756 metre yüksekliğindeki Demirkazık zirvesinde dalgalandırdık. Dağcılık takımı olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.


Manisalı dağcı Demirkazık'ın zirvesinde
Manisalı dağcı Demirkazık'ın zirvesinde
Manisalı dağcı Demirkazık'ın zirvesinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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