Manisalı çocuklardan cimnastiğe büyük ilgi

11.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:19

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 2013-2015 doğumlu çocuklara yönelik açmış olduğu cimnastik kursları, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Cumartesi ve pazar günleri kış spor okullarında cimnastik eğitimlerine katılan çocuklar, deneyimli Milli Takım antrenörleri eşliğinde temel cimnastik bilgilerini alırken sosyalleşme ve kendini ifade edebilme yetilerini de geliştiriyor.



Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan kış spor okulları, çocukların 7 farklı branşta spor eğitimi almasına olanak sağlıyor. Bu kapsamda sporun temeli sayılan ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda denge, algı, esneklik ve kuvvet gibi genel koordinatif yetilerin gelişmesinde temel bir branş olan cimnastik kursları, çocuklarla buluşuyor. Yoğun bir eğitim programı içeren kurslarda, temel cimnastik eğitimi, vücut duruş ve postür çalışmaları, ritim eğitimi ve takla çeşitleri' konularını kapsayan başlangıç eğitimleri veriliyor.



Çocukların, spor eğitimlerini alırken sosyalleşme ve kendini ifade edebilme yeteneklerine de önemli katkı sağlayan cimnastik kursları kayıtları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda alınırken eğitimler ise; 19 Mayıs Stadyumu arkasındaki Cimnastik Salonu'nda veriliyor. Kış Spor Okulları kapsamında açılan cimnastik kursları, birçok şampiyon yetiştiren cimnastik takımının da altyapısını oluşturuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA