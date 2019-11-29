Manisalı çocuklar Aksa'yla enerji dünyasını keşfetti

29.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:34

Aksa markalı grup şirketleri, "Enerjimiz Yarınlara" projesinde son olarak 27 ve 28 Kasım'da Manisa'daki Ahmetli Ortaokulu, Çiçekli Ortaokulu ve Beğel Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazancı Holding, Aksa grup şirketleriyle şehir şehir gezerek çocuklara enerji eğitimi vermeye devam ediyor.

Aksa markalı grup şirketleri, mart ayında başladıkları "Enerjimiz Yarınlara" projesinde son olarak 27 ve 28 Kasım'da Manisa'daki Ahmetli Ortaokulu, Çiçekli Ortaokulu ve Beğel Ortaokulu'nda eğitim verdi.

Proje kapsamında şu ana kadar Rize, Trabzon, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Zonguldak ve İzmir'de bin 700 öğrenciye enerji eğitimi veren "Enerjimiz Yarınlara" ekibi, Manisa'da Ahmetli Ortaokulu, Çiçekli Ortaokulu ve Beğel Ortaokulu'nda 200'den fazla öğrenciye de enerji dünyasını anlattı.

Proje ile çocukların eğitsel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan Aksa "Enerjimiz Yarınlara" ekibi, Manisalı öğrencilere enerji kaynakları, enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı, enerji okuryazarlığı, temiz enerji kavramı ve enerji üretimi hakkında detaylı bilgiler aktardı. Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör çalışanlarından oluşan ekip, kendi faaliyet alanları hakkında da kapsamlı bilgi verdi.

Eğitimlerde enerji dünyasını çocukların kolay anlayabileceği şekilde basit bir dille anlatan Aksa "Enerjimiz Yarınlara" ekibi doğal gazın kullanım alanlarından jeneratörün çalışma prensibine, elektrik tarihinden bilinçli elektrik kullanımı ve enerji üretimine dair birçok konu aktardı. Ayrıca, eğitimde işlenen konular, projeye özel olarak tasarlanan enerji temalı bir matematik oyunu ve çeşitli deneylerden oluşan etkinliklerle pekiştirildi. Etkinlik sonunda öğrencilere; Aksa grup şirketlerinin özel olarak hazırlattığı Enerji Ansiklopedisi, çeşitli kırtasiye gereçleri ve sırt çantası hediye edildi.



Proje kapsamında mart ayından bu yana, 17 ilde 20 okulu ziyaret eden Aksa "Enerjimiz Yarınlara" ekibi, yıl sonuna kadar 2 bin çocuğa enerji eğitimi vermeyi hedefliyor.

Kaynak: AA