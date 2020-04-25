Manisalı çiftçi çalınan traktörüne kavuştu
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Jandarma, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Haber

Manisalı çiftçi çalınan traktörüne kavuştu

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kendirlik Mahallesinde bir evin garaj kısmından çalınan traktör, jandarma ekipleri tarafından Salihli'de bulunarak sahibine teslim edildi.

25.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:08
Manisalı çiftçi çalınan traktörüne kavuştu

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kendirlik Mahallesinde bir evin garaj kısmından çalınan traktör, jandarma ekipleri tarafından Salihli'de bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmetli ilçesine bağlı Kendirlik Mahallesinde çiftçilik yapan Rüştü Bozer'e ait 58 DZ 893 plakalı traktör evinin garaj kısmından bir süre önce kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Bozer'in müracaatı sonucu Ahmetli ilçe ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu traktörün Salihli'de bir hurdacıya satıldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda çalınan traktörü hurdacıya sattığı belirlenen E.D. (25) gözaltına alınırken, traktörde bulundu.

Traktör jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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