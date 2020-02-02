Manisalı başkanlar Sakarya'da buluştu
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Manisalı başkanlar Sakarya'da buluştu

TÜGİK Başkanlar Toplantısı için Sakarya'da bulunan Manisa Genç İş Adamları Derneği Başkanı Halil Ağırbaşlı, NG Sapanca Otel'de Manisa'nın merkez ilçelerinden biri olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya geldi.

02.02.2020 08:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 08:59
Manisalı başkanlar Sakarya'da buluştu

TÜGİK Başkanlar Toplantısı için 'da bulunan Manisa İş Adamları Derneği Başkanı Halil Ağırbaşlı, NG Sapanca Otel'de Manisa'nın merkez ilçelerinden biri olan Belediye Başkanı ile bir araya geldi.


Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanlar Toplantısı için Sakarya'da bulunan MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılmak için Sakarya'da bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile görüşme yaptı. Otelde bir araya gelen iki başkan, Manisa'nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik istişarede bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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