Manisalı Badmintoncu Ravza Bodur Sırbistan'da üçüncü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisalı Badmintoncu Ravza Bodur Sırbistan'da üçüncü oldu

Manisalı Badmintoncu Ravza Bodur Sırbistan'da üçüncü oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisalı badminton sporcusu Ravza Bodur, Sırbistanda 25-27 tarihlerinde yapılan U 17 Badminton 2021 şampiyonasında üçüncü oldu.

Manisalı badminton sporcusu Ravza Bodur, Sırbistanda 25-27 tarihlerinde yapılan U 17 Badminton 2021 şampiyonasında üçüncü oldu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşayan badminton sporcusu Ravza Bodur, 25-27 Haziran tarihleri arasında Sırbistan'da yapılan U17 Serbian İnternational 2021 Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etti. Şampiyonada başarılı performans sergileyen Bodur, üçüncü olarak kürsüye çıktı. Hedeflerinin birincilik olduğunu ve bir dahaki şampiyonalarda bunun için çalışacaklarını belirten antrenörü Zeliha Demir, Bodur'u tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Beren Saat Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisalı Badmintoncu Ravza Bodur Sırbistan'da üçüncü oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 10:52:23. #1.14#

title