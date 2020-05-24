Manisalı baba şehit oğlunun doğum gününde hayatını kaybetti
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Manisalı baba şehit oğlunun doğum gününde hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Hüseyin Zorlubaş, 28 yıl önce şehit olan oğlunun doğum gününde hayata gözlerini yumdu.

Manisalı baba şehit oğlunun doğum gününde hayatını kaybetti
24.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:43

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Hüseyin Zorlubaş, 28 yıl önce şehit olan oğlunun doğum gününde hayata gözlerini yumdu.

Manisa Şehir Hastanesinde bir süredir tedavi gören 67 yaşındaki şehit babası Hüseyin Zorlubaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zorlubaş'ın cenazesi, Turgutlu Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlik önünde kılınan cenaze namazının ardından oğlu şehit Sezai Zorlubaş'ın kabrinin yanına defnedildi.

Şehit oğlunun doğum gününde yaşamını yitiren Zorlubaş'ın cenaze törenine, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, şehit aileleri ve Zorlubaş'ın yakınları katıldı.

24 Mayıs 1972'de dünyaya gelen şehit Jandarma Er Sezai Zorlubaş, 1992 yılında Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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