Manisalı atıcılar Türkiye Şampiyonu
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Manisalı atıcılar Türkiye Şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisalı atıcılar Türkiye Şampiyonu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de düzenlendi.

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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de düzenlendi. Şampiyonada ter döken Manisalı atıcılar, Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Mersin'de düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası Yarışmasında Genç Bayanlar Tüfek branşında Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcuları Selenay Güngör-Afra Betül Çetinkaya-Sümeyye Akbaş tüm takımları eleyerek takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya ile 1'ncilik kupasını Manisa'ya kazandırdı. Ayrıca Genç Bayanlar Tüfek branşında Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcusu Selenay Güngör, gümüş madalya alarak Türkiye 2'ncisi olmayı başardı.

Şampiyonada oldukça başarılı bir performans gösteren sporcuları ve antrenörleri kutlayan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, alınan kupa ve madalyaların şehri gururlandırdığını söyledi. 'Spor Şehri Manisa' sloganı doğrultusunda her branşa verdikleri önemin meyvelerini topladıklarını sözlerine ekleyen Öztürk, "Amacımız her branşta ülkemize başarılı sporcular kazandırmak ve ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası organizasyonlarda göndere çektirmek" dedi. - MANİSA

Manisalı atıcılar Türkiye Şampiyonu
Manisalı atıcılar Türkiye Şampiyonu
Manisalı atıcılar Türkiye Şampiyonu
Manisalı atıcılar Türkiye Şampiyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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