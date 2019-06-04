Manisalı AK Partililer İstanbul'da yaşayan hemşerilerinden oy istedi

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde Manisalı milletvekilleri İstanbul'da yaşayan hemşerilerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için oy istedi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramının 1. gününde bayramlaşma töreni düzenlendi. Düzenlenen törende parti teşkilatı birbirlerinin bayramını kutlayarak sohbet etti. Bayramlaşma töreninin açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Önümüzde İstanbul seçimlerini de atlattıktan sonra seçimsiz bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber tüm coğrafyamıza hayırlı hizmetler yapmak için yollara düşeceğiz. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımız, hükümet mensuplarımız ve milletvekillerimizle beraber sizlerin arasında olacağız. 23 Haziran'da da İstanbul seçimlerinde 'Daha güzel olacak' diyoruz. Binali Yıldırım'la İstanbul seçimlerini kazanacağız. İstanbul'da da kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İstanbul'da yaşayan Manisalılardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için destek istedi. Güzel bir seçim süreci yaşayarak İstanbul'da zafer kazanmak istediklerini söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık 24 Haziran'da İstanbul'da 2. bayramı kutlamak istediklerini söyledi.

AK Parti camiası olarak eksikliklerin giderileceği bir seçim olacağını söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, İstanbul'da yapılacak seçimlerin milli istikrar için önemli olduğunu kaydetti.

İstanbul seçimlerinin Manisa için özel bir nedeni olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fetih hayalleri kurduğu şehir Manisa'dır. Manisa'nın İstanbul ile fetihle alakalı özel bir durumu var. Şehzade Mehmet 'Fatih' olmadan önce bu topraklarda şehzadelik yaptı. Bu bakımdan Manisa için özel bir nedeni var. Binali Yıldırım da Manisa için özel bir yere sahip. Başbakanlığımızı, Meclis Başkanlığımızı yaptı ama hiç şüphesiz bakanlığı dönemi adeta Manisa'nın ulaşım açısından çehresini değiştirdi. Manisalılar olarak Binali Yıldırım'a vefa borcumuz var. Bu vefa borcunu yerine getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Törene Manisa milletvekillerinin yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve çok sayıda partili katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA