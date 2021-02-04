Manisalı 4 genç neden öldü? Manisalı gençler intihar mı etti, öldürüldü mü? Serkan Zangal, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Ümit Zangal neden öldü?

Manisa'da ölü bulunan 4 arkadaşın ölümü hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşların merak konusu haline gelen üzücü olay hakkında Manisalı 4 gencin neden öldü? Manisalı gençler intihar mı etti, öldürüldü mü, konuları araştırılıyor. Peki, Serkan Zangal, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Ümit Zangal neden öldü?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda 3 genç başlarından vurularak ölmüş; bir genç de boyunu kırılmış halde ölü olarak bulunmuşt. Olay infial yaratırken olay hakkında detaylar araştırıldı. Peki, Serkan Zangal, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Ümit Zangal neden öldü? Manisalı 4 gencin neden öldü? Manisalı gençler intihar mı etti, öldürüldü mü?

MANİSALI 4 GENCİN NEDEN ÖLDÜ?

Manisa'da ölü bulunan 4 arkadaştan üçünün ölmeden önce "Öbür tarafta görüşürüz" diyerek çektikleri veda videosunda seslendikleri kişinin, ölen Neşet Dalgın'ın, Suriye'de görev yapan kardeşi Mert Dalgın çıktı. Ayrıca jandarmanın toplu intihar üzerinde durduğu olayda tüfeği en son ateşleyen kişinin Muharrem Zengin değil Serkan Zangal olduğu saptandı.

Muharrem Zengin

Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu yerinden oynaması sonucu, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Serkan Zangal

MANİSALI GENÇLER İNTİHAR MI ETTİ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Cesetlerin yanında ise tek kırma av tüfeği bulundu. Tüfeğe jandarma incelenmek üzere el koyarken, 4 gencin otopsisi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Jandarma olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinde bulunan av tüfeğinin gençlerden Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı babası Suat Zengin'e (47) ait olduğunu ve ruhsatı bulunmadığını tespit edildi. Olayda kullanılan ve olay yerinde bulunan fişeklerin, Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin'e ait evde yapılan aramada ele geçirilen fişekler ile aynı olduğu da belirlendi.

Neşet Dalgın

Olayla ilgili çok yönü soruşturmayı sürdüren jandarma toplu intihar şüphesi üzerinde yoğunlaşırken, av tüfeğini en son ateşleyen kişinin Muharrem Zengin değil Serkan Zangal olduğu saptandı. Serkan Zangal'ın elindeki barut izinden yola çıkan jandarma, çenelerinin altından vurulmuş olan 3 gencin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan gelecek raporu bekliyor.

Ümit Zangal

Öte yandan jandarma ekipleri, otomobil, av tüfeği, cep telefonları ve cesetler ile Kestelli Mahallesi'ndeki bağ evinden aldıkları parmak izlerini, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na teslim etti.