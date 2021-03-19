Manisalı 2 bin 175 Çanakkale şehidi için 45 hatim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Manisalı 2 bin 175 Çanakkale şehidi için 45 hatim

19.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:15
Manisalı 2 bin 175 Çanakkale şehidi için 45 hatim

Manisa İl Müftülüğü tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla il genelindeki şehitlikler Manisalı gençler tarafından bayraklarla ziyaret edildi.

Manisa İl Müftülüğü tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla il genelindeki şehitlikler Manisalı gençler tarafından bayraklarla ziyaret edildi. Çanakkale'de 2 bin 175 şehit veren Manisa'nın gençleri okudukları 45 hatmi şehitlerin ruhlarına ithaf ederken, her bir şehidin adı şehitliklerde yüksek sesle okundu.

Manisa İl Müftülüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikle Çanakkale Savaşında şehit düşen 2 bin 175 Manisalı unutulmadı.

Manisa İl Müftülüğü, Manisa Diyanet Gençlik ve Genç TDV organizasyonuyla il genelindeki şehitlikleri ziyaret ederek Manisa'nın plakası olan 45 hatmi, Çanakkale'de şehit olan 2 bin 175 Manisalı askere hediye eden Manisalı gençler ve çocuklar şehitliklerde her bir şehidin adını tek tek okudu. Okunan 45 hatmin duasının da edildiği etkinlikle tüm şehitler için dualar edilerek gençlerin atalarının izinde olduğu vurgusu yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Deniz Çakır Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisalı 2 bin 175 Çanakkale şehidi için 45 hatim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 01:21:12. #1.14#
title