Manisalı 15 Temmuz gazisi, kurşun deliği olan ayakkabısı ile o geceyi anlattı
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Manisalı 15 Temmuz gazisi, kurşun deliği olan ayakkabısı ile o geceyi anlattı

Manisalı 15 Temmuz gazisi, kurşun deliği olan ayakkabısı ile o geceyi anlattı -15 Temmuz gazisi, doğacak çocuğuna 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kahramanlaşan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini verecek Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında...

15.07.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:25

Manisalı 15 Temmuz gazisi, kurşun deliği olan ayakkabısı ile o geceyi anlattı

-15 Temmuz gazisi, doğacak çocuğuna 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kahramanlaşan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini verecek

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da ayağından vurularak gazi olan Ali Tekçe (27), darbe girişiminin 4'üncü yılında yaşadığı o kara geceyi anlattı. Gazi Tekçe, o gece ayağında olan ve kurşunla delinen ayakkabısını ölene kadar saklayacağını söyledi.

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da olan ve şu an Salihli Adliyesi'nde memur olarak görev yapan Ali Tekçe, hain FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Seve seve canını vermeye hazır olduğunu aktaran Ali Tekçe, 15 Temmuz günü İstanbul'da çalıştığını belirterek, "O gün her zamanki gibi işimden evime geldim. Evde ailece oturuyorduk ve muhabbet ediyorduk. Televizyondan Boğaz köprüsünün tanklar tarafından kapatıldığını gördük. Bir süre sonra abimler eve geldi. 'Hadi toplanın hepimiz dışarı çıkıyoruz, gitmemiz gerekiyor' dediler. Abim yengeme, 'Gitmemiz gerekiyor. Biz mücadele vermezsek bu darbe olayı olursa çok zor günler yaşanır. Hepimiz toplanıp dışarı gittik. Saraçhaneye doğru çıkıp ilerlediğimizde silah sesleri yükseldiğini duydum. Silah sesine doğru hızlı hızlı gittik kalabalık bir şekilde. Askerlerin durmadan ateş ettiğini görüyordum. Asker kışlaya diye bağırıp çağırdık. Ne olduğunu anlamadım bir an yerde buldum kendimi. Hastaneye götürdüler, hastanenin içini gördüm. İçerisi çok kötü durumdaydı. Anlatılacak gibi değildi. Ağır yaralı insanlara serum bağlıyorlardı. Diğerine yetişmeye çalışıyorlardı. Kurşun sağ ayağıma geldi. Zaten ne olduğunu anlamadım, bir anda yere düştüm. Bir 10 saniye sonra gözüm açıldı. Ayağımdan kan fışkırdığını gördüm. O anda zaten direkt alıp hastaneye alıp götürdüler" dedi.

"Ailemden 14 gazi var"

O geceyi hiçbir zaman unutamayacağını anlatan Tekçe, "Bizim bütün aile ve akrabalar oradaydı. O gece yanılmıyorsam 14 kişiye yakın gazimiz oldu. Ben o gece sokağa çıkarken kesinlikle geride ailem vardır, sevdiğim insanlar vardır, şu vardır, bu vardır gibi kesinlikle bir düşüncem olmadı. Biz zaten varsa yoksa vatan millet için toprak için varız. Bu yapmamız gereken bir şey. Benim babam 14-15 yıl boyunca köy koruculuğu yaptı. Abilerim orada köy korucusu olanlar var. 14 yıl halen gönüllü olarak yapmaktalar. Biz varsak bu toprağın üstünde yaşıyorsak düşünmeden her zaman seve seve canımızı vermeye hazırız. Kurban olduğum Rabbim bize böyle şeyler bir daha nasip etmez inşallah. Ederse de yine gözümüz kapalı çıkar gideriz yani hiç düşünmeden"

"Doğacak çocuğuma Ömer Halis ismini vereceğiz"

15 Temmuz gecesi ayağından yaralanan ve kurşunun girdiği ayakkabıyı gösteren Tekçe, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "15 Temmuz gecesi ayağımda bu ayakkabı vardı. Bu ayakkabı ile çıkmıştım dışarı. Hastaneye gittiğimde birisi vardı. Karnından mermiler girmiş ve kan fışkırıyordu. O esnada akan bütün kanlar ayaklarıma geldi. Bu ayakkabıyı saklayacağım. Çocuğuma bunlardan daha değerli verebileceğim bir şey yok" diye konuştu.

Betül Tekçe ile evli olan gazi Ali Tekçe, eşinin 6 aylık hamile olduğunu belirterek, "Doğacak çocuğumuzun adını Ömer Halis koymak istiyoruz. Adını Ömer Halis koymamızın sebebi ise o gece şehit olan kahramanımızın adını bir ömür yaşatmak istiyoruz"

Manisalı 15 Temmuz gazisi, kurşun deliği olan ayakkabısı ile o geceyi anlattı

Kaynak: İHA

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