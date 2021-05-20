MANİSA 'ZEYNO' BİR BATINDA 13 YAVRU DOĞURDU
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MANİSA 'ZEYNO' BİR BATINDA 13 YAVRU DOĞURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kaportacılık yapan Ahmet Erçırak'ın çiftliğinde baktığı 3 yaşındaki 'Zeyno' isimli pitbull cinsi köpeğin bir batında 13 yavru dünyaya getirmesi görenleri şaşırttı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kaportacılık yapan Ahmet Erçırak'ın çiftliğinde baktığı 3 yaşındaki 'Zeyno' isimli pitbull cinsi köpeğin bir batında 13 yavru dünyaya getirmesi görenleri şaşırttı. 13 yavru, haftada bir veteriner kontrolünden geçirilmeye başlandı.

Küçük Sanayi Sitesinde esnaf 30 yaşındaki Ahmet Erçırak, arkadaşının evinde beslemesinin yasak olması üzerine bakamadığı 'Zeyno' adlı 3 yaşındaki pitbull cinsi dişi köpeği sahiplendi. köpeği, çiftliğinde bakmaya başladı. 'Zeyno', 1 hafta önce bir batında 13 yavru doğurdu. Erçırak'ın baktığı yavrular, haftada 1 gün veteriner kontrolünden geçiriliyor. Erçırak, "Yavrularımız sağlıklı bir şekilde doğdu, büyümelerinde bir engel yok. Sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Şimdilik yavruları kimseye vermeyi düşünmüyoruz. Sevinçliyiz" diye konuştu.

Veteriner Hekim Tuna Dönmez, "Pitbull cinsi veya başka bir cins köpeğin bir batında 13 yavru vermesi çok karşılaştığımız bir durum değildir, normali 5-6 yavrudur. Fakat biz veterinerlerin kontrolünde, her hafta bize gelerek annenin ve yavrunun sağlığı takip edilerek sağlıklı şekilde bu yavrular büyütülebilir" dedi.

MANİSA 'ZEYNO' BİR BATINDA 13 YAVRU DOĞURDU
MANİSA 'ZEYNO' BİR BATINDA 13 YAVRU DOĞURDU
MANİSA 'ZEYNO' BİR BATINDA 13 YAVRU DOĞURDU
MANİSA 'ZEYNO' BİR BATINDA 13 YAVRU DOĞURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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