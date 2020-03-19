MANİSA Yolcu otobüsü motorundan alev aldı, yolcular tahliye edildi
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MANİSA Yolcu otobüsü motorundan alev aldı, yolcular tahliye edildi

Yolcu otobüsü motorundan alev aldı, yolcular tahliye edildiMANİSA'nın Şehzedeler ilçesinde, Kütahya-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünde motor bölümünden yangın çıktı.

19.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:10
MANİSA Yolcu otobüsü motorundan alev aldı, yolcular tahliye edildi

Yolcu otobüsü motorundan alev aldı, yolcular tahliye edildi

MANİSA'nın Şehzedeler ilçesinde, Kütahya-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünde motor bölümünden yangın çıktı. 15 yolcu araçtan indirilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Selimşahlar Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Talha Mert (35) idaresindeki içinde 15 yolcusu bulunan 43 ZE 052 plakalı yolcu otobüsünün motor aksamından, Simav'dan İzmir yönüne seyrettiği sırada dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek itfaiyeye haber verdi. Otobüsün içindeki yolcular tahliye edilirken motor kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kaçağından çıktığı belirlendi. Yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)

MANİSA Yolcu otobüsü motorundan alev aldı, yolcular tahliye edildi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MANİSA Yolcu otobüsü motorundan alev aldı, yolcular tahliye edildi

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