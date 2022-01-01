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Manisa yeni yıla sis altında uyandı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | Güncel

Manisa yeni yıla sis altında uyandı Manisa'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis devam ediyor Manisa yeni yıla yoğun sis altında uyandı.

MANİSA (İHA) - Manisa yeni yıla sis altında uyandı

Manisa'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis devam ediyor

MANİSA - Manisa yeni yıla yoğun sis altında uyandı. Yer yer görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte yeni yılın ilk günü nedeniyle sessizlik hakimdi.

Manisalılar 2022 yılının ilk gününe yoğun sis altında uyandı. Gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle araç sürücüleri daha dikkatli olurken yeni yılın ilk günü dolayısıyla Manisa'nın sokak ve caddeleri boş kaldı. Sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağı bildirilirken bugün kentte en yüksek sıcaklığın 14 derece olacağı öğrenildi.

Manisa yeni yıla sis altında uyandı

Manisa yeni yıla sis altında uyandı

Manisa yeni yıla sis altında uyandı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Son Dakika Haberleri

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