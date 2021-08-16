Manisa yeni bir baraja daha kavuşuyor
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Manisa yeni bir baraja daha kavuşuyor

Manisa yeni bir baraja daha kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'da tarımsal faaliyetlerin ve sulama imkanlarının arttırılması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına devam eden Demirci ilçesindeki Güveli Barajının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 84'e ulaştı.

Manisa'da tarımsal faaliyetlerin ve sulama imkanlarının arttırılması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına devam eden Demirci ilçesindeki Güveli Barajının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 84'e ulaştı.

DSİ, Manisa'da yürüttüğü yatırımlarla tarım arazilerini suyla buluşturmaya devam ediyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Güveli Barajında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 84'ü buldu. Barajın tamamlanması sonrası modern sulama imkanları sağlanacak olan bölgede tarımsal gelirin ve verim kalitesinin de arttırılması hedefleniyor. Güveli Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Güveli Barajı'nda şu anda yüzde 84 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmış bulunmaktayız. Hedefimiz yılsonuna kadar barajı tamamlayarak Manisalı üreticilerimizin hizmetine sunabilmek. Barajın gövdesi için şuana kadar yaklaşık 240 bin metreküp dolgu yaptık. Dolu savak ve vana odası imalatlarımız ise devam ediyor. 2021 yılı performans hedeflerimiz arasında yer alan Güveli Barajı'nda bu kış su tutmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Güveli Barajının temelden yüksekliğinin 31 metre olacağını kaydeden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın 690 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağını açıkladı. Yıldız, "Güveli Barajı bin dekar araziye can suyu sağlanacak. Bölge çiftçisine 2021 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyon 290 bin lira daha fazla kazandıracak" dedi. - MANİSA

Manisa yeni bir baraja daha kavuşuyor
Manisa yeni bir baraja daha kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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