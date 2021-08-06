Manisa yangın haberleri! Manisa yangın son dakika!

Akşam saatlerinde gündeme gelen son dakika haberine göre Manisa OSB'de korkutan yangın Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir karton ambalaj fabrikasında yangın meydana geldi. Peki, ormanlık alanlarda yangın var mı? Manisa ormanlarda yangın var mı? Manisa yangın haberleri! Manisa yangın son dakika!

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MANİSA YANGIN HABERLERİ

Manisa OSB'de korkutan yangın Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir karton ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

MANİSA ORMANLIK ALANLARDA YANGIN VAR MI?

Manisa'da devam eden bir orman yangını bulunmuyor. Yangınların devam ettiği yerleri görebilirsiniz;

Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir karton ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesinde karton ambalaj üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Kısa sürede fabrikanın içerisini saran alevler için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangın sırasında fabrikada çalışan olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonrası fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.