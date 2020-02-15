: Manisa yağmur altında sürpriz evlilik teklifi

15.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:50

Yağmur altında sürpriz evlilik teklifi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Rüstem Korkmaz, kız arkadaşı Gülşen Baştürk'e (20) sürpriz evlilik teklifinde bulundu. İş makinesiyle 'Benimle evlenir misin' pankartı astıran Rüstem Korkmaz, sağanak yağmura aldırmadan diz çökerek teklifini yaparken, Gülşen Baştürk'ün 'evet' yanıtıyla çift birbirine sarıldı.

Alaşehir'de marangoz ustası Rüstem Korkmaz, kız arkadaşı Gülşen Baştürk'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Kız arkadaşıyla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda buluşmak için randevulaşan Rüstem Korkmaz, iş makinesi kepçesine 'Benimle evlenir misin' yazılı afişle geldi. Sağanak yağmura rağmen Rüstem Korkmaz, Gülşen Baştürk'ü çeklerle karşıladı. Gülşen Baştürk'ü koluna takarak, meydanda serilen kırmızı halı üstünde ve atılan fişeklerin altında diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Şaşkına dönen Gülşen Baştürk, teklife 'evet' yanıtını verdi. Çift bunun üzerine birbirine sarıldı.

Meydanda bulunan ve çiftin yanına gelen Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ise, "Sizleri tebrik ediyorum. İnce bir fikirdi. İnce bir evlilik teklifi oldu. Sizi İzlerken gözlerim doldu. Duygulandım. İnşallah nikahınıza da gelip ben kıyacağım. Buradan da sizlerin aracılığınızla tüm Alaşehirlilerimizin Sevgililer Gününü kutluyorum" dedi.

Çift, sağanak yağmur altında müzik eşliğinde bir süre dans ederek, meydandan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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