Manisa'ya ZEKA'dan, 5.5 milyon liralık eğitim desteği

Manisa Valiliği, ilin 12 asil, 4 yedek proje ile Zafer Kalkınma Ajansından (ZEKA) 5 milyon 537 bin 373 lira eğitim desteği almaya hak kazandığını bildirdi.

Manisa Valiliği, Manisa'nın ZEKA'dan alacağı eğitim destekleri ile ilgili açıklama yayımlandı. Açıklamada Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA), Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında hazırlanan projelerin değerlendirilmesini tamamlandığı belirtildi.

TR33 Bölgesinde bulunan Manisa, Afyon, Kütahya ve Uşak tarafından hazırlanan toplam 60 projenin değerlendirilmesi sonucunda, 34 projenin hibe desteği almaya hak kazandığı, Manisa tarafından hazırlanan 17 projenin 12'sinin asil, 4'ünün de yedek listeye girdiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında Manisa, ZEKA'dan 12 asil, 4 yedek proje ile 5 Milyon 537 bin 373 TL eğitim desteği almaya hak kazandı. Alınacak hibe desteği ile 14 yerleşik, 3 mobil kendin yap atölyesi kurulacak. Eş Finansman Destekleri ile birlikte Manisa'ya kurulacak olan 14 yerleşik, 3 mobil kendin yap atölyesinin toplam bütçesi 5 milyon 537 bin 373 liradır. Hazırlanan projeler ve alınan hibe desteği ile ilimize kazandırılacak olan atölyelerin yanı sıra 638 öğretmenin faydalanacağı 52 eğitmen eğitimi de yapılacak".

Manisa Valisi Ahmet Deniz de alınacak hibe desteği ile ilgili yaptığı değerlendirmede, çocuklar için yapılan her şeyin çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Artık kodlamanın, yapay zekanın, otomasyonun ön plana çıktığı, endüstri 4.0'ın konuşulduğu dijital bir çağda yaşıyoruz. Çağın gerisinde kalmamak için de çocuklarımıza bu inovasyon kültürünü, teknolojiye yakınlığını aşılamak, oluşturulan bu platformlar sayesinde de çocuklarımızın bunları gözlemlemesini sağlamak lazım. Çocuklarımızın tasarım, yenilikçilik ve üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesi gerekli. Yeni projeler hazırlarken çocuklarımızın eğitim ve öğretimine, gelişimlerine nasıl katkı sağlayabiliriz, onları nasıl daha ileri seviyelere taşıyabiliriz diye düşünüyor ve bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye gelecek yıllarda çocuklarımız sayesinde daha güzel yerlere gelecek, o yüzden onlar için yapılan her şey çok önemli ve değerli. Hazırlanan projelerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA