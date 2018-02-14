Manisa'ya Yaklaşık 1 Milyar Liralık Yatırım Yapıldı

Başkan Ergün, bütçe gerçekleşmelerinin yüzde 100'ün üzerinde oranlara ulaştığını belirtirken, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılında bütçesinden yatırımlara ayırdığı payın 925 milyon TL'nin üzerinde olduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerinin oylanması öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün kesinleşen 2017 yılı gelir ve gider bütçesi gerçekleşmelerini meclis üyeleri ve kamuoyuyla paylaştı.

BÜYÜKŞEHİRİN 2017 GELİR BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ YÜZDE 125,98

İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesinin gelir bütçesini ve gerçekleşme oranını açıklayan Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 2017 yılı hem Manisa Büyükşehir Belediyesinin hem de MASKİ Genel Müdürlüğü ile ilgili gelir ve gider bütçe gerçekleşmeleri netleşti. 2015 yılından beri mali kriterlerde sağladığımız koyduğumuz hedeflere tam 12'den vurma noktasında gerçekleşmeleri yakaladık. Öncelikle 2016 yılı bütçesinde, yani 1 sene öncesi 560 milyon olarak koyduğumuz bütçe hedefi, 570 milyon 788 bin TL olarak gerçekleşmişti. Yani yüzde 101,93 olarak. 2017 yılı bütçesinde koyduğumuz 595 milyon TL hedef bütçeyi 749 milyon 578 bin TL olarak gerçekleştirdik. Yani koyduğumuz hedeften 160 milyon TL daha bir artış sağlamışız. Bu da yüzde 125,98 gerçekleşmeyle bizim için bir gurur vesilesi. Yani bir sene önce mevcut bütçemizde yüzde 31,32 oranında bir artış sağladık. 2016'nın 2017'ye oranı da böyle" dedi.

BÜYÜKŞEHİRDEN MANİSA'YA 729 MİLYON LİRALIK YATIRIM

2017 yılı gider bütçesi kalemlerini de açıklayan Başkan Ergün, "2016 yılı bütçesi 696 milyon 576 bin TL olarak hedeflenmiş. 2016 yılında yüzde 99,94 oranında gerçekleşme yakalanmış. 2017 yılında 1 milyar 195 milyon 585 bin TL olarak bütçeyi hedeflemişiz. Gerçekleşme oranı 1 milyar 195 milyon 288 bin TL. Yüzde 99,98 oranında gider bütçemizde hedef yakalamışız. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi sermaye giderleridir. Bu rakamlar tamamen sahada yapılan yatırımları gösterir. 2016 yılında 375 milyon lira hedeflerken, 374 milyon lirası yani yüzde 99,70 oranında gerçekleşmiş. Ancak 2017 yılında 759 milyon 709 bin TL olarak koyduğumuz harcama hedefi, 729 milyon 715 bin olarak gerçekleşmiş. Bu ne anlama geliyor? Yüzde 96,05 gerçekleşme oranı. 2016 yılında 374 milyon lira yatırım yaparken, 2017 yılında 729 milyon lira yatırım yapmışız. Bu da bir sene önceki yatırıma göre yüzde 61,05 oranında bir artışa tekabül ediyor. Yani, 1 milyar 195 milyonun 729 milyonu yatırımlara gitmiş" diye konuştu.

MASKİ GELİR BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ DE YÜZDE 100'Ü AŞTI

Açıklamasında MASKİ Genel Müdürlüğünün verilerine de yer veren Başkan Ergün, kurumun gelir bütçesiyle ilgili şunları söyledi; "2016 yılında 260 milyon lira hedef koymuş, 248 milyon 694 bin lira gerçekleşme sağlamış. Yüzde 95,65'i yakalamışız gerçekleşme oranında. 2017 yılında 273 milyon TL hedef koymuş MASKİ Genel Müdürlüğü; gelir gerçekleşmesi 283 milyon TL'ye ulaşmış. Bu da yüzde 103,84 oranında bir gerçekleşmeyi sağlıyor. Gider bütçesi gerçekleşmesinde de 2016 yılında 380 milyon hedeflerken, 372 milyon lirayla yüzde 98,06 gerçekleşirken; 2017 yılında 398 milyon hedef koyup, 395 milyon 823 bin TL yani yüzde 99,45 oranında hedef tutturmuş. Yine sermaye giderleri, yani MASKİ'nin yapmış olduğu yatırımlara baktığımızda, 2016 yılında 209 milyon 515 bin hedef koyup 139 milyon 884 bin TL ile yüzde 66,77 oranında gerçekleşme sağlanmış. 2017 yılında ise 188 milyon 15 TL hedefi konmuş, yapılan yatırım harcaması 2017 yılında 196 milyon 977 bin TL'ye ulaşmış. Bu da yüzde 104,77 gerçekleşme oranına tekabül ediyor. Bir önceki yıla göre kıyaslarsak, yüzde 49,76'lık artışa tekabül ediyor. Böyle bir bedeli de MASKİ, yatırım olarak sahada harcamış."

"BÜTÇEDE YİNE BİRİNCİ OLURUZ"

Manisa Büyükşehir Belediyesinin mali disiplin konusunda örnek olduğunun altını çizen Başkan Ergün, "Tablolarımız bunlar. Bunları tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza dağıttırdık. 2015 yılında Türkiye genelinde Manisa, 30 büyükşehir arasında bütçede birinci olmuştu. 2016 yılında kriterlerin sayısının arttırılması nedeniyle bu kez 2'nci olduk. 2017 yılında bu hedef ve rakamlarla yeniden 1'inci oluruz diye düşünüyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin çalışmaları, vatandaşlarımıza yatırım olarak dönmüştür. Bugün 6650'ye ulaşan personelimizle, belediye başkanlarımız ve tüm meclis üyelerimizin katkılarıyla bunları gerçekleştirdik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.