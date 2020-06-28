Manisa'ya şehit ateşi düştü (2) TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIIrak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel (26), Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketi Manisa'ya uğurlandı.

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel (26), Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketi Manisa'ya uğurlandı.

Şırnak 23'üncü Jandarma Piyade Sınır Tümen Komutanlığı'nda şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel için düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, askeri erkan ve şehidin silah arkadaşları katıldı.Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından ambulansla havalimanına götürülen şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'ya uğurlandı.

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HABER: ŞIRNAK,

Kaynak: DHA