Manisa'ya şehit ateşi düştü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda teröristlerce şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın acı haberi memleketi Manisa'nın Soma ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda teröristlerce şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın acı haberi memleketi Manisa'nın Soma ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

İzmir Foça'da Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevliyken geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde geçici olarak görevlendirilen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan, Kuzey Irak bölgesinde düzenlenen operasyonda atılan havan atışı sonucu şehit oldu.

Şehit Muhammet Fatih Durhan'ın şehadet haberi Manisa'nın Soma ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Müdürü Barış Er, sağlık ekipleri eşliğinde aileye verildi. Şehadet haberini alan aile yıkılırken, mahalleli de büyük üzüntü yaşadı.

İmam olan acılı baba Halil Durhan, "Biz hutbede sizlere şehitliğin ne demek olduğu öğrettik. Ama kendi başımıza geldi. Allah sabır versin" diyerek taziyeleri kabul etti. Ailenin 3 çocuğundan biri olan Muhammet Fatih Durhan'ın iki yıl önce çalıştığı hastaneden ayrılarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine katıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA