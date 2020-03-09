Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı Sultan çayı
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Yunusemre, Manisa, Güncel

Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı Sultan çayı

Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı: Sultan çayıMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 150 yıllık bir kafe de, eski dönemlerde sultanlara ikram edilen bitki karışımıyla yapılan 'Sultan Çayı' kış aylarında rağbet görüyor.

09.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:05
Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı Sultan çayı

Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı: Sultan çayı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 150 yıllık bir kafe de, eski dönemlerde sultanlara ikram edilen bitki karışımıyla yapılan 'Sultan Çayı' kış aylarında rağbet görüyor. 'Sultan çayı'nı tatlandırmak isteyenler ise şeker yerine bal atarak yudumluyor.

Ayni Ali Mahallesi'nde hizmet veren bir kafeteryanın üçüncü kuşak kuşak işletmeci evli, 2 çocuk babası Osman İşanlar (40), 150 yıldır yapımına devam edilen sultan çayını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Sultan çayının yapımında 14 çeşit bitki kullandıklarını belirten İşanlar, "Bunlar tarçın kabuğu, zencefil, havlucan, yeni bahar, karanfil, karabiber, ıhlamur, defne yaprağı, kuşburnu, papatya, adaçayı, yasemin, kekik, zerdeçal. Bu malzemeleri bir porselen çaydanlığın içerisine koyuyor, 2 su bardağı su ilave edip, kömür ateşinde yaklaşık 15 dakika kaynatıyoruz. Tatlandırmak isteyenler içinse şeker yerine bal tavsiye ediyoruz" dedi.PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM DE  SULTAN ÇAYI İÇMİŞSultan Çayı'nı içenler metabolizmayı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye iyi geldiğini söylediğin edikkati çeken İşanlar, "Sultan Çayı'nın yapımı noktasından büyüklerimizden ne gördüysek aynı şekilde burada sürdürüyoruz.  Müşterilerimiz bu çayı içince huzur bulduğunu, rahatladığını söylüyor. Tabi sırf Manisa'dan değil, il dışından gelenler de çok. Geçmiş tarihte burada Bülent Arınç, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Binali Yıldırım, bazı bakanlarımızda olmak üzere çok sayıda devlet büyüğümüzü, burada ağırlayarak bu çaydan ikram edip, içmelerine vesile olduk" diye konuştu.MÜŞTERİLERDEN TAM NOTKafeteryanın müdavimlerinden olan 55 yaşındaki Fehmi İçer, "25 yıldan buraya gelip, sultan çayı içeriz. Şifalı bir çaydır. Hemen hemen her gün içiyoruz bu çayı. Kesinlikle lezzeti çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Bekir Kıran (26) ise, "Muş'tan buraya ailemi ziyaret etmeye geldim. Bu şifalı çayı daha önceden duymuştuk. İçerisinde 14 çeşit bitkinin olduğunu biliyoruz. Her kış geldiğimiz de illaki buraya gelip çayımızı içiyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.


Kaynak: DHA

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