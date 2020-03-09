Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı; sultan çayı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı; sultan çayı - Haber
Yunusemre, Manisa, Güncel

Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı; sultan çayı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 150 yıllık kafede, eski dönemlerde sultanlara ikram edilen, bitki karışımıyla yapılan 'sultan çayı' özellikle soğuk havalarda rağbet görüyor.

09.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:19
Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı; sultan çayı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 150 yıllık kafede, eski dönemlerde sultanlara ikram edilen, bitki karışımıyla yapılan 'sultan çayı' özellikle soğuk havalarda rağbet görüyor. 'Sultan çayı'nı tatlandırmak isteyenler ise şeker yerine bal atarak, yudumluyor.

Yunusemre'nin Ayni Ali Mahallesi'ndeki kafenin 3'üncü kuşak işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Osman İşanlar (40), 150 yıldır yapılan 'sultan çayı'nı gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. 'Sultan çayı'nın yapımında 14 çeşit bitki kullandıklarını belirten İşanlar, "Bunlar tarçın kabuğu, zencefil, havlıcan, yeni bahar, karanfil, karabiber, ıhlamur, defne yaprağı, kuşburnu, papatya, adaçayı, yasemin, kekik, zerdeçal. Bu malzemeleri bir porselen çaydanlığın içine koyuyor, 2 su bardağı su ilave edip, kömür ateşinde yaklaşık 15 dakika kaynatıyoruz. Tatlandırmak isteyenler için ise şeker yerine bal tavsiye ediyoruz" diye konuştu. 

'Sultan çayı'nı içenlerin metabolizma ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye iyi geldiğini söylediğini anlatan İşanlar, "Sultan çayı'nın yapımı noktasında büyüklerimizden ne gördüysek aynı şekilde burada sürdürüyoruz. Müşterilerimiz bu çayı içince huzur bulduğunu, rahatladığını söylüyor. Tabi sırf Manisa'dan değil il dışından gelenler de çok. Geçmişte Bülent Arınç, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Binali Yıldırım, bazı bakanlarımız da olmak üzere çok sayıda devlet büyüğümüzü burada ağırlayarak bu çaydan ikram edip, içmelerine vesile olduk" dedi.MÜŞTERİLERDEN TAM NOTKafenin müdavimlerinden olan Fehmi İçer (55) ise "25 yıldır buraya gelip, 'sultan çayı' içeriz. Şifalı bir çaydır. Hemen hemen her gün içiyoruz bu çayı. Kesinlikle lezzeti çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. 

Bekir Kıran (26) da "Muş'tan buraya ailemi ziyaret etmeye geldim. Bu şifalı çayı daha önceden duymuştuk. İçinde 14 çeşit bitkinin olduğunu biliyoruz. Her kış geldiğimiz de illaki buraya gelip çayımızı içiyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Haber
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Haber
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Donald Trump Angela Merkel İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Prenses Dilek Yaman Berkay Şahin
Spor Podolski Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Manisa'ya özgü 150 yıllık şifa kaynağı; sultan çayı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:15:43. #1.15#