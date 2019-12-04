Manisa'ya mevsimin ilk karı düştü
Haberler » Güncel » Manisa'ya mevsimin ilk karı düştü - Haber

Manisa'ya mevsimin ilk karı düştü

Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimleri mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

04.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:39
Manisa'ya mevsimin ilk karı düştü

'nın ilçesinin yüksek kesimleri mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.


Manisa'nın Demirci ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte Demirci ile Kütahya'nın karayolunun yüksek kesimleri beyaza büründü. Bin 470 rakımlı Akçakertik ve Türkmen Tepe mevkilerinde etkisini artıran kar sonucu, yüksek kesimlerde kısa sürede bembeyaz bir görüntü oluştu.


Öte yandan karayolları ekipleri, Demirci-Simav karayolunda kar küreme araçlarıyla yol temizleme çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler