MANİSA'YA BİR BARAJ DAHA GÜVELİ BARAJI BU YIL TAMAMLANIYOR
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MANİSA'YA BİR BARAJ DAHA GÜVELİ BARAJI BU YIL TAMAMLANIYOR

MANİSA'YA BİR BARAJ DAHA GÜVELİ BARAJI BU YIL TAMAMLANIYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Manisa iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Manisa iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Manisa ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Manisa Demirci Güveli Barajı'nda şu anda % 84 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmış bulunmaktayız. Hedefimiz yılsonuna kadar barajı tamamlayarak Manisalı üreticilerimizin hizmetine sunabilmek. Demirci Güveli Barajı'nda gövde dolgu çalışmaları tamamen bitti. Barajın gövdesi için şuana kadar yaklaşık 240 bin m3 dolgu yaptık. Dolu savak ve vana odası imalatlarımız ise devam ediyor. 2021 yılı performans hedeflerimiz arasında yer alan Güveli Barajı'nda bu kış su tutmayı amaçlıyoruz. Güveli Barajı'nın temelden yüksekliği 31 metre. Baraj 690 bin m3 su depolama kapasitesine sahip. Güvenli Barajı 1000 dekar araziye can suyu sağlanacak. Bölge çiftçisine 2021 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyon 290 bin lira daha fazla kazandıracak.

Kaynak: Habermetre

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