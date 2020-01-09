Manisa Voleybolunda Çeyrek Final Heyecanı
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Manisa Voleybolunda Çeyrek Final Heyecanı

Kütahya'da düzenlenecek olan Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarının heyecanı Manisa'da da yaşanıyor.

09.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:20
Manisa Voleybolunda Çeyrek Final Heyecanı

Büyükşehir Belediyesporumuz da bu önemli organizasyonda altyapı antrenörü ve 3 oyuncusu ile Manisa Kız takımına katkı sağlıyor.

Gençlik ve Bakanlığı himayelerinde gerçekleşen Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakaları, 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında 'da düzenlenecek. Bu organizasyona Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz da önemli destek verecek. Manisa Kız takımının antrenörlüğünü; Voleybol Altyapı Antrenörümüz Caner Doğançay yapacak. Bunun yanı sıra oyuncularımız Rümeysa Meral, İrem Erbil ve İrem Tanyeri de çeyrek final müsabakalarında Manisa'mızı ve kulübümüzü temsil edecekler.

Kaynak: Bültenler
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