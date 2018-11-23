Manisa Vinç Kazası Korkuttu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeminin çökmesiyle sağ ön ayağı toprağa gömülen kalorifer kazanı yüklü vincin sol tarafı havaya kalktı. Kazan ise kopup balkon demirlerine çarparak yere düştü. Yürekleri ağza getiren olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Yenice Mahallesi Keban Sokak 13 numara önünde meydana geldi. Dört katlı bir binanın bodrum katına, 500 kilo ağırlığında kalorifer kazanının indirilmesi için vinç çağrıldı. Vincin yüklenici ayakları yere sabitlendi. Ancak sokağın dar olması yüzünden vincin sağ ön ayağı, sokak başındaki evin bahçesine denk geldi. Vinç görevlileri çalışmaya başladı. Vince, kalorifer kazanı yüklendi. Vinç kazanı kaldırıp, arkada kalan binaya doğru yükü taşıdı. Bu sırada vincin toprak zeminde bulunan sağ ön yüklenicisi, toprakla birlikte zemine çöktü. Vincin sol tarafı havaya kalkarken, araç devrilmeyip askıda kaldı. Kalorifer kazanı ise kopup zemine düştü, parçalandı. Kaloriferin konacağı binadaki bazı evlerin balkon demirleri zarar gördü. Olayda kimse yaralanmadı. Olay yerine askıda kalan vincin kurtarılması için 2 vinç çağrıldı. Gelen ekipler, askıdaki vinci kurtardı.