Manisa ve Uşak'ta kahvehane ve kıraathanelerde normalleşme sevinci
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Manisa ve Uşak'ta kahvehane ve kıraathanelerde normalleşme sevinci

Manisa ve Uşak'ta kahvehane ve kıraathanelerde normalleşme sevinci
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Manisa ve Uşak'ta normalleşme süreciyle birlikte taş ve kağıt oyunları yasağının kaldırıldığı kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik başladı.

Manisa ve Uşak'ta normalleşme süreciyle birlikte taş ve kağıt oyunları yasağının kaldırıldığı kıraathane ve kahvehanelerde hareketlilik başladı.

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla birlikte sabah saatlerinden itibaren Uşak ve Manisa kent merkezlerinde kahvehaneler başta olmak üzere iş yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kahvehane ve kıraathane işletmecileri maskesiz müşteri almazken, iş yerlerinin girişlerine dezenfektan makineleri yerleştirildi, oyun oynanan her masaya da dezenfektan konuldu.

Sosyal mesafe kurallarına göre 4 kişiden fazla müşteri oturtulmayan masalarda vatandaşlar taş ve kağıt oyunları oynamaya başladı.

Kahvehane ve kıraathanelerde yaklaşık 17 aydır oyun oynanmadığını ifade eden Uşak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi, esnafın işlerin yeniden hareketlenmesiyle sevinç yaşadığını dile getirdi.

Börekçi, "Kıraathanelerde oyun oynanmadığı zaman müşteri gelme ihtimali çok düşük oluyordu. İstediğimiz kazançları elde edemiyorduk. İnşallah bundan sonra devletimizin yayınladığı tedbirleri alarak müşterilerimizi karşılayacağız. Bu bizim için çok sevindirici bir durum. İnşallah bu salgından da bir an önce kurtuluruz." dedi.

Kıraathane işletmecisi Halil Uğuz da bugünü bayram günü olarak gördüklerini ifade etti.

"Bir daha kapanmamayı diliyorum"

Manisa'da da taş ve kağıt oyunları yasağının kaldırılmasıyla çok sayıda vatandaş, kahvehanelere gitti.

Kentte 41 yıldır kahvehane işleten Kudret Aydemir, oyun kısıtlamasının kaldırılmasının ardından gerekli hazırlığı ve temizliği yaptığını belirterek, müşterilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Tekrar benzer bir durumla karşılaşmak istemediklerini vurgulayan Aydemir, "Tüm meslektaşlarım adına bir daha kapanmamayı diliyorum, böyle bir şeyin tekrar başımıza gelmemesi için herkesi aşılarını olmaya ve tedbirlere uymaya davet ediyorum." dedi.

Manisa ve Uşak'ta kahvehane ve kıraathanelerde normalleşme sevinci
Manisa ve Uşak'ta kahvehane ve kıraathanelerde normalleşme sevinci
Manisa ve Uşak'ta kahvehane ve kıraathanelerde normalleşme sevinci
Manisa ve Uşak'ta kahvehane ve kıraathanelerde normalleşme sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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