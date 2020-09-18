Manisa ve İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 5 tutuklama
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Manisa ve İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 5 tutuklama

MANİSA ve İstanbul'da, kendilerini telefonda polis, savcı ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak, 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandıran 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Manisa ve İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 5 tutuklama
18.09.2020 23:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:29

MANİSA ve İstanbul'da, kendilerini telefonda polis, savcı ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak, 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandıran 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, kendilerini telefonda polis, savcı ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Manisa merkezli, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 20 farklı ilde yaşayan 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Manisa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden, tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ersan ERDOĞAN
Ersan ERDOĞAN
DHA Editörü
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