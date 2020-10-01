Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

01.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:48

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Gördes ilçesinde bazı çiftlik evlerine de sıçrayan orman yangının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Gördes ilçesinde bazı çiftlik evlerine de sıçrayan orman yangının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz, Karayağcı Mahallesi'nde ahır ve samanlığı yanan İbrahim Demir ile evi ve arabası yanan Hayrullah Dağlı'yı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Vali Karadeniz, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Karadeniz, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın uğradığı zararla ilgili işlemler en kısa sürede yapılacak ve destek verilerek mağduriyetler giderilecek." dedi.

Gördes ilçesine bağlı Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda başlayan yangında 50 hektarlık ormanlık alanın yanı sıra 10 kadar ev ve ahır zarar görmüştü. Yangında 6 kişi de hayvanlarını kurtarırken yaralanmıştı.

Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Şehrazat Hazal Kaya Özlem Yıldız
Spor Samatta Gökhan Töre Fatih Terim Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 18:48:07. #1.15#
title