Vali Karadeniz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Gördes ilçesinde bazı çiftlik evlerine de sıçrayan orman yangının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Gördes ilçesinde bazı çiftlik evlerine de sıçrayan orman yangının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz, Karayağcı Mahallesi'nde ahır ve samanlığı yanan İbrahim Demir ile evi ve arabası yanan Hayrullah Dağlı'yı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Vali Karadeniz, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Karadeniz, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın uğradığı zararla ilgili işlemler en kısa sürede yapılacak ve destek verilerek mağduriyetler giderilecek." dedi.

Gördes ilçesine bağlı Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda başlayan yangında 50 hektarlık ormanlık alanın yanı sıra 10 kadar ev ve ahır zarar görmüştü. Yangında 6 kişi de hayvanlarını kurtarırken yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak