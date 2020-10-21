Manisa Valisi Karadeniz, Kula'yı ziyaret etti
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Manisa Valisi Karadeniz, Kula'yı ziyaret etti

21.10.2020 20:41 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:44
Manisa Valisi Karadeniz, Kula'yı ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kula ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kula ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Kula Kaymakamı Kemal Duru ile bir araya gelen Karadeniz, daha sonra 1997'de terörle mücadelede şehit düşen Jandarma Çavuş Mehmet Sancar'ın ailesini ziyaret etti.

Tarihi Kula evlerinin en güzel örneklerinden olan Beyler Evi Konağı'nda incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, Belediye Başkan Vekili Sait Sandallı'dan bilgi aldı.

Karadeniz, yaptığı açıklamada Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı içindeki Tarihi Kula Evleri'nin Manisa'nın en özel mimari örneklerini barındırdığını ve özel ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Karadeniz, daha sonra bir maden suyu fabrikasında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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