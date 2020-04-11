Manisa Valisi eline küreği aldı, ekmek yaptı
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Manisa

Manisa Valisi eline küreği aldı, ekmek yaptı

Manisa Valisi eline küreği aldı, ekmek yaptı Manisa Valisi Ahmet Deniz, sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan denetimleri yerinde görmek için incelemelerde bulunduğu bir fırında, fırın küreğini eline alarak vatandaş için ekmek pişirdi.

11.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:29
Manisa Valisi eline küreği aldı, ekmek yaptı

Manisa Valisi eline küreği aldı, ekmek yaptı

MANİSA - Manisa Valisi Ahmet Deniz, sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan denetimleri yerinde görmek için incelemelerde bulunduğu bir fırında, fırın küreğini eline alarak vatandaş için ekmek pişirdi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca açıklanan sokağa çıkma kararına ilişkin kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Deniz, ilk olarak kavşak noktalarında polis ekiplerinin denetimlerini inceleyerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Deniz'e İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da eşlik etti.

Sokağa çıkma yasağı istisnası olanlar haricinde dışarıya çıkarak yasağı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağını belirten Vali Deniz, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sağlığımızı korumak için bir süre fedakarlık yapmamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Eline küreği aldı, ekmek pişirdi

Vali Deniz ve beraberindekiler daha sonra vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için açık tutulan fırınlarda incelemelerde bulundu. Ziyaret ettiği bir fırında, küreği eline alan Vali Deniz, fırına ekmek hamuru attı, daha sonra ise pişirdiği ekmekleri satışa hazır hale gelecek şekilde sepetledi. İşletme sahiplerine teşekkür eden Vali Deniz, 2 gün süresince Vefa Sosyal Destek Grupları ve fırıncılar tarafından mahallelerde ekmek dağıtımı yapılacağını söyledi. Vali Deniz, "Alınan tüm tedbir ve yasakların amacı vatandaşlarımızın sağlığını korumak, bu süreçte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elbirliğiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

Manisa Valisi eline küreği aldı, ekmek yaptı

Kaynak: İHA

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