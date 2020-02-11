Manisa Valisi Deniz, paralimpik yüzme şampiyonu Keskin'i kabul etti

11.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:42

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Belarus'ta düzenlenen uluslararası Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan bedensel engelli yüzücü Muhammet Keskin ile görüştü.

Valilik Engelliler Salonu'nda yüzücü Muhammet Keskin'i kabul eden Vali Deniz, elde ettiği uluslararası başarıdan dolayı Keskin ve antrenörlerini kutladı.



Deniz, elde edilen başarının kolay olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"24-26 Ocak tarihleri arasında Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleştirilen Uluslararası Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndan 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile dönen Manisalı bedensel engelli yüzücümüz Manisa Su Sporları sporcusu Muhammet Keskin'i tebrik ediyorum." dedi.

Deniz, il genelinde engelli sporculara yönelik tesisleşmeyi arttıracaklarını belirterek, "Muhammet ve diğer engelli sporcularımızın ülkemize nice madalyalar kazandıracağından hiç endişemiz yok. Engelli bireylerin her türlü sporu yapabilmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya da hazırız." diye konuştu.

Vali Deniz, başarılı sporcuya altın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de eşofman hediye etti.

Kaynak: AA