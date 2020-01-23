Manisa Valisi Deniz: "Hasar tespit ekiplerimiz 4 köyümüzde şu anda çalışmaya başladı"
Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Hasar tespit ekiplerimiz 4 köyümüzde şu anda çalışmaya başladı. Hızlı bir şekilde evlerimize bir bakalım. Hasar düzeyi var mı, önemli ve ciddi bir hasar var mı, tespit edeceğiz"
"Depremden sonra 4 vatandaşımız panik dolayısıyla hastaneye gitmişti. Ayaklı tedavisi oldu. Oradan taburcu oldular. 5 tane metruk binada yıkılma olmuştu. Hasarlı olan binalarımızın tespiti için de ekiplerimiz şu anda alanda"