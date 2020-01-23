: Manisa Valisi Deniz: "Hasar tespit ekiplerimiz 4 köyümüzde şu anda çalışmaya başladı"

23.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:05

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hasar tespit ekiplerimiz 4 köyümüzde şu anda çalışmaya başladı. Hızlı bir şekilde evlerimize bir bakalım. Hasar düzeyi var mı, önemli ve ciddi bir hasar var mı, tespit edeceğiz"

"Depremden sonra 4 vatandaşımız panik dolayısıyla hastaneye gitmişti. Ayaklı tedavisi oldu. Oradan taburcu oldular. 5 tane metruk binada yıkılma olmuştu. Hasarlı olan binalarımızın tespiti için de ekiplerimiz şu anda alanda"

Kaynak: AA

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