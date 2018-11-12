Manisa Valisi Deniz Göreve Başladı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Manisa Valiliğine atanan Ahmet Deniz göreve başladı.

Vali Deniz, yeni görevine başlamak üzere Manisa'ya gelişinde valilik önünde törenle karşılandı.

Karşılamada, protokol üyeleri ve töreni izleyen basın mensuplarıyla tek tek tokalaşan Deniz, daha sonra makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa Valisi olarak göreve başlamanın gurur ve heyecanını yaşadığını ifade etti.

Deniz, şehzadeler şehri Manisa'ya atanmaktan gurur duyduğunu ve bu göreve kendisini layık gördüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Manisa, Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında. Bir taraftan tarım bir taraftan sanayi diğer taraftan da turizm şehri olabilecek potansiyele sahip. Biz çalışmalarımızı bu etkenler doğrultusunda devam ettireceğiz. Hep yeniliklere açık olacağız. Bu şehri nasıl ileriye götürebiliriz diyeceğiz diye kendimize soracağız. Ülkemizi geliştirmek için biz de Manisa olarak elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Hangi işe imza atarsak atalım halkımızın desteğini almadan, yüreğine dokunmadan hiçbir çalışmamızı başarı olarak görmeyiz. Biz idarecilerin karnesi veren halktır. Onların hayır ve duasını alabilirsek başarılı olmuşuz demektir."