Manisa Valisi Deniz'den Vefa Sosyal Destek gruplarına ziyaret Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler ve Yunusemre Kaymakmalıklarına bağlı çalışan Vefa Sosyal Destek Gruplarını ziyaret etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler ve Yunusemre Kaymakmalıklarına bağlı çalışan Vefa Sosyal Destek Gruplarını ziyaret etti.

İlçe kaymakamlarından çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Deniz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan ve destek isteyen bir vatandaş ile telefonda görüştü.

Vatandaşla görüşmesinde, devletin tüm imkanları ile vatandaşlarının yanında olduğunu dile getiren Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Sizlerin sağlığı bizim için önemli, sizler evinizde rahat edin, bizler size hizmet edelim." dedi.

Hassas bir dönemden geçildiğini ifade eden Vali Deniz, "Bu süreçte kısıtlaması bulunan ve kimsesi olmayan vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız iş tam anlamı ile bir gönül işidir. Vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde dönüş yapıp ihtiyaçlarını karşılayıp, gönüllerini hoş tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA