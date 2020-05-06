Manisa Valisi Ahmet Deniz, yol kontrol noktalarını ziyaret etti
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Manisa Valisi Ahmet Deniz, yol kontrol noktalarını ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yol kontrol noktalarını ziyaret etti
06.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:02

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla kent girişlerindeki jandarma ve polis kontrol noktalarına ziyaret gerçekleştirdi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla kent girişlerindeki jandarma ve polis kontrol noktalarına ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Deniz, uygulama noktalarından geçen sürücülere, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının trafik konusundaki projelerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Verilere baktığımızda trafik kazalarında ölüm oranlarında önceki yıllara kıyasla yüzde 30 azalma var. Bu çok güzel bir şey. Biz istiyoruz ki kimse kazalarda vefat etmesin. Bunun için kurallara riayet etmek gerekiyor. Arkadaşlarımız 24 saat boyunca gece gündüz demeden denetimlerini yapıyorlar. Kolluk kuvvetlerimizin denetimi elbette çok önemli ama asıl olan vatandaşlarımızın kendi özdenetimini yapıp kurallara riayet etmesidir."

Vali Deniz'e İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım eşlik etti.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince şoför ve yolculara broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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