Manisa Valisi Ahmet Deniz Seramiksan'ı ziyaret etti

12.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:44

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Turgutlu'da faaliyet gösteren Seramiksan genel merkezine ziyarette bulundu.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, Vali Ahmet Deniz'e, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz eşlik etti.

Deniz ve Yılmaz'ı, Seramiksan Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Demirdöver ve Bilgehan Demirdöver karşıladı.

Görüşmelerin ardından Seramiksan showroomunu gezen Manisa Valisi Deniz, bin 500'e yakın çalışanıyla Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Seramiksan'a başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA