Manisa Valisi Ahmet Deniz, Gediz Ortaokulu Ahşap, Metal Tasarım Beceri Atölyesi'ni inceledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz Şehzadeler Gediz Ortaokulu bünyesinde yeni açılan "Ahşap, Metal Tasarım Beceri Atölyesi"nde incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Şehzadeler Gediz Ortaokulu bünyesinde yeni açılan "Ahşap, Metal Tasarım Beceri Atölyesi"nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sahip oldukları beceri ve yetenekleri küçük yaşlardan itibaren açığa çıkarabilmek amacıyla hazırlanan beceri atölyelerinin ilki Manisa'da Gediz Ortaokulu'nda açıldı.,

Toplamda bin öğrencinin faydalanacağı atölyede öğrenciler ahşap el sanatları, metal malzemeler ve ekipmanlarının kullanımını görerek, uygulamalı öğrenebilecekler. Beceri atölyesinin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okuldan uzakta kalan öğrencilere döndüklerinde motivasyon sağlaması da bekleniyor.

Atölyeyi gezen Vali Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Okul Müdürü Evren Arslan'dan atölye hakkında bilgi aldı.

Eğitimde niteliğin önemini vurgulayan Vali Deniz, "Bütün amacımız çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak. Çocuklarımızın donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi ve yeteneklerinin küçük yaşlardan itibaren keşfedilmesi açısından beceri atölyeleri önemli. Beceri atölyelerinin tüm ilçelerimizde yaygın hale gelmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA