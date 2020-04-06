Manisa Valisi Ahmet Deniz, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması Manisa Valisi Ahmet Deniz, kurulduğu günden bu yana ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışından ödün vermeden kamuoyunu bilgilendiren Anadolu Ajansının, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini söyledi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kurulduğu günden bu yana ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışından ödün vermeden kamuoyunu bilgilendiren Anadolu Ajansının, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini söyledi.

Vali Deniz, yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın, Kurtuluş Savaşı yıllarında Milli Mücadele'nin haklılığını dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.

O günden bu yana ilkelerinden ödün vermeden bu misyonunu başarıyla yürüten AA'nın Türkiye ve dünya gündemi hakkında vatandaşları hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirdiğine dikkati çeken Deniz, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı kurulduğu ilk günden bugüne medyadaki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmekte, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak kendini sürekli yenilemektedir. Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele döneminde vatandaşlarımıza ve dünya kamuoyuna, ülke ve dünya gündemindeki önemli gelişmeleri doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde haber veren Anadolu Ajansı, bugün de aynı anlayış ve titizlikle Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmaktadır. Bu vesileyle Anadolu Ajansının 100. yılını en içten dileklerimle kutluyor, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışının bundan sonra da süreceğine inanıyorum."

Kaynak: AA