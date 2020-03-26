Manisa Valiliğinden "Vefa Sosyal Destek Grubu adını kullanarak dolandırıcılık" uyarısı Manisa Valiliği, vatandaşları, "Vefa Sosyal Destek Grubu" adını kullanılarak dolandırmaya çalışanlara karşı uyardı.

Manisa Valiliği, vatandaşları, "Vefa Sosyal Destek Grubu" adını kullanılarak dolandırmaya çalışanlara karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kendilerini valilik ile kaymakamlık tarafından görevlendirilen "Vefa Sosyal Destek Grubu" personeli olarak tanıtan kişilerin, vatandaşların kimlik bilgileri, hesap numaraları ve gizli bilgilerini talep ettiği bilgisine ulaşıldığı bildirildi.

Bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların bu ve benzeri içerikte aramaları emniyet ve jandarma birimlerine bildirmesi istendi.

Açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarının, talepleri halinde valilik koordinesinde, kaymakamlar başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından eksiksiz karşılandığı belirtildi.

Kaynak: AA