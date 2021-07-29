Manisa Valiliğinden Turgutlu'da yakalanan iki teröriste ilişkin açıklama Açıklaması
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Manisa Valiliğinden Turgutlu'da yakalanan iki teröriste ilişkin açıklama Açıklaması

Manisa Valiliğinden Turgutlu'da yakalanan iki teröriste ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde yakalanan PYD/PKK'lı iki teröristin, mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgunun söz konusu olmadığını açıkladı.

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde yakalanan PYD/PKK'lı iki teröristin, mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgunun söz konusu olmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şüphelilerin istihbarat çalışmaları sonucu yakalandığı belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak "orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı" haberleri yayımlandığı belirtilen açıklamada, "Terör operasyonu neticesinde gözaltına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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