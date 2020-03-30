Manisa Valiliğinden Akhisar'daki cenazeyle ilgili açıklama
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Akhisar, Fransa, Manisa, 3. Sayfa

Manisa Valiliğinden Akhisar'daki cenazeyle ilgili açıklama

24 Mart tarihinde Fransa'nın Mulhouse kentinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Besim B.'nin Manisa'nın Akhisar ilçesinde defin edilmesi sonrası sosyal medyada ölümün korona virüsle ilişkilendirilmesi üzerine Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

30.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:50
Manisa Valiliğinden Akhisar'daki cenazeyle ilgili açıklama

24 Mart tarihinde Fransa'nın Mulhouse kentinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Besim B.'nin Manisa'nın Akhisar ilçesinde defin edilmesi sonrası sosyal medyada ölümün korona virüsle ilişkilendirilmesi üzerine Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Sosyal medya ve basın organlarında Manisa'nın Akhisar ilçesinde korona virüs sebebiyle ölüm yaşanması ve defin işlemlerine ilişkin yapılan haberler sonrası Manisa Valiliği, 73 yaşındaki adamın bulaşıcı bir hastalık nedeniyle değil doğal sebepler nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

Akhisar'a bağlı Eroğlu köyünde ikamet eden ve yaklaşık 3 ay önce kanser tedavisi amacıyla Fransa'da yaşayan çocuklarının yanına gittiği tespit edilen Besim B.'nin, 'Cenaze Nakil Belgesi'nde de belirtildiği üzere doğal sebeplerle vefat ettiği ve herhangi bir bulaşıcı hastalığının olmadığı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Cenaze, usulüne uygun olarak ülkemize getirilmiş ve büyükşehir belediyesi görevlileri tarafından köy mezarlığında defnedilmiştir. Cenazenin, korona virüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü Fransa'dan ülkemize getirilmesi sebebiyle görevli personel tarafından gerekli tedbirler alınmış ve defin işlemi uygulanması gereken prosedür çerçevesinde yapılmıştır. Cenaze defin işlemleri sırasında video çeken ve korona virüs defin işlemi adı altında asılsız paylaşım ve haber yapanlarla ilgili olarak gerekli yasal işlem yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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