Manisa Valiliği uyardı: "İlimizde de vaka sayıları artmaktadır"
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Manisa Valiliği uyardı: "İlimizde de vaka sayıları artmaktadır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Manisa Valiliği uyardı: 'İlimizde de vaka sayıları artmaktadır'

Manisa Valiliği, ülke genelinde olduğu gibi Manisa'da da vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, vatandaşlardan kurallara hassasiyet göstermelerini ve zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamaları konusunda uyardı.

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Manisa Valiliği, ülke genelinde olduğu gibi Manisa'da da vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, vatandaşlardan kurallara hassasiyet göstermelerini ve zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamaları konusunda uyardı.

Manisa Valiliği, korona virüs (Covid-19) vaka sayılarının son günlerde arttığını bildirerek, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 salgınıyla mücadelede 02 Mart tarihinden başlayarak kontrollü normalleşme sürecine girdik. İlimizin içinde bulunduğu risk grubu itibariyle seyreltilen tedbirler uygulanarak bugün gelinen noktada Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimizde de vaka sayıları artmaktadır. Salgınla mücadelenin devam ettiğini ve mutasyona uğrayan virüsün bulaş hızının arttığını unutmayalım. Bu sebeple vatandaşlarımızın ve esnafımızın; maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda hassasiyet göstermeleri, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenen kurallara uymaları, zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamaları önem arz etmektedir. Bununla birlikte vatandaşlarımız, evlerde bulaş riskine karşı da tedbirli olmalı, aile ve komşu ziyaretleri yapmamalı, özellikle de gün, doğum günü, mevlit, taziye gibi sebeplerle bir araya gelmemelidir. Unutmayalım yaşanan vaka artışını önlemek ve kısıtlamaların artmamasını sağlamak bizim elimizdedir. Bu süreçte denetimler devam etmekte ancak vatandaşlarımıza da tedbir ve kurallara uyma konusunda önemli görevler düşmektedir. Manisalı vatandaşlarımız ve esnafımızın tedbirlere uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğine, vaka artışı ve can kayıplarının önüne geçeceğimize inanıyoruz" - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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