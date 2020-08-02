Manisa Valiliği orman yangınıyla ilgili detayları paylaştı
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Manisa Valiliği orman yangınıyla ilgili detayları paylaştı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde dün başlayan orman yangınıyla ilgili detayları paylaştı.

Manisa Valiliği orman yangınıyla ilgili detayları paylaştı
02.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:16

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde dün başlayan orman yangınıyla ilgili detayları paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, "Ahmetli ilçesinde meydana gelen orman yangınına; orman İşletme, belediyeler ve karayollarına ait 82 arazöz, 11 dozer, 10 helikopter, 12 itfaiye aracı, 13 adet su tankı ile müdahale edilmeye devam edilmektedir" denildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde dün başlayan ve kısmi olarak kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Ahmetli ilçesi Hacıköseler Mahallesi Gürlevik Deresi mevkiinde 31.07.2020 günü saat 17. 20 sıralarında orman yangını meydana gelmiştir. Yangınla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında 01.08.2020 günü saat 17.00'de Kriz Masası oluşturularak, yangına ilişkin gerekli tedbirler alınmış, ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanmıştır. Ahmetli İlçesi Hacıköseler Mahallesi Gürlevik Deresi mevkiinde meydana gelen orman yangınında, ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları anında başlatılmıştır. Hacıköseler, Baktırlı ve Bahçecik mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarımız ile besi hayvanları yangın sebebiyle 01.08.2020 günü saat 20.00 itibariyle tahliye edilmiştir. Yapılan ilk incelemelerde, Hacıköseler Mahallesinde 2 ev, 4 müştemilat ve 2 metruk binanın yandığı tespit edilmiştir. Yangın sebebiyle vatandaşlarımızdan can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmamıştır. Ayrıca tahliye sağlanması sonucu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda da herhangi bir kayıp meydana gelmemiştir. İlimiz Ahmetli ilçesinde meydana gelen orman yangınına; orman işletme, belediyeler ve karayollarına ait 82 arazöz, 11 dozer, 10 helikopter, 12 itfaiye aracı, 13 adet su tankı ile müdahale edilmeye devam edilmektedir. GAMER'de oluşturulan Kriz Masası, yangının söndürülmesi ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın zarar görmemesi amacıyla çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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