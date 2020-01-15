Manisa Valiliği'nden 'Volkswagen' uyarısı
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Manisa Valiliği'nden 'Volkswagen' uyarısı

MANİSA Valiliği, kentte 'Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme' vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşandığını belirterek, vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

15.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:19
Manisa Valiliği'nden 'Volkswagen' uyarısı

Valiliği, kentte ' fabrikasında işe yerleştirme' vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşandığını belirterek, vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Otomotiv devi Volkswagen'in 'ya kuracağı fabrikada iş bulma vaadiyle dolandırıcılık olaylarına rastlanması üzerine, Manisa Valiliği resmi sitesinden uyarı yaptı. Valiliğin yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak 'Volkswagen Fabrikasında işe yerleştirme' adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle, Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle Valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur."


Kaynak: DHA
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